Pendenza apre e chiude lo show della Virtus Cupello: 7 a 0. Vince il Casalbordino, Bacigalupo ko

Cupello a valanga, Casalbordino di misura, Lanciano col freno a mano tirato, Vasto Marina ko. Si può riassumere così la quinta giornata del campionato di Eccellenza.

Come detto, quello dei rossoblù, in casa contro il Penne, è uno show aperto e chiuso dal solito Pendenza. Il bomber va a segno al 30'pt per raddoppiare sei minuti dopo. La difesa degli ospiti non riesce ad arginare le folate in avanti dei cupellesi e al 39'pt arriva il tris firmato da La Selva. Al 49'st è la volta di Zinni per il poker. I padroni di casa così dilagano nuovamente con La Selva (53'st), Claudio (75'st) e, per finire, nuovamente Pendenza che mette a segno la tripletta personale (78'st).

L'Apd Casalbordino trova la seconda vittoria consecutiva grazie all'1 a 0 inflitto al Villa fuori casa. La rete porta la firma di Fusaro che al 42'pt trasforma un rigore assegnato per atterramento di Mangiacasale.

Il Lanciano in casa contro lo Spoltore non va oltre il pareggio a reti bianche.

Infine, domenica da dimenticare per la Bacigalupo Vasto Marina che trova la sconfitta esterna per 4 a 2 contro il Delfino Flacco Porto. Le reti dei padroni di casa sono state segnate da Lupo, D'Incecco, Gobbo e Sardella; i vastesi hanno trovato la via del gol con Torres e Triglione.

Ad oggi il campionato d'Eccellenza non ha subito variazioni a causa della presenza di casi di Covid-19. In settimana, forse già domani, potrebbe arrivare lo stop dal Governo al calcio dilettantistico inserito nel nuovo dpcm.

LA 5ª GIORNATA

Avezzano - Nereto 0-0

Chieti - Alba Adriatica 1-2

Il Delfino Flacco Porto - Bacigalupo Vasto Marina 4-2

L'Aquila - Acquaesapone 0-0

Lanciano - Spoltore 0-0

Nerostellati - Torrese 0-0

Renato Curi Angolana - Capistrello 3-3

Sambuceto - Pontevomano 2-1

Villa - Casalbordino 0-1

Virtus Cupello - Penne 7-0

LA CLASSIFICA

Il Delfino Flacco Porto 13

L’Aquila 11

Virtus Cupello 10

Nereto 10

Alba Adriatica 9

Casalbordino 9

Avezzano 8

Capistrello 8

Chieti 7

Nerostellati 7

Sambuceto 6

Lanciano 6

RC Angolana 6

Acqua&Sapone 5

Torrese 5

Villa 4

Spoltore 3

Penne 2

Bacigalupo Vasto Marina 1

Pontevomano 0