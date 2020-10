La Vastese non si sblocca: a Fiuggi la prima sconfitta della stagione

La Vastese rimedia la prima sconfitta stagionale. I biancorossi perdono col minimo scarto a Fiuggi nella terza giornata di serie D. Decide il gol di Melara all'9' della ripresa. Il primo tempo si era concluso sullo 0-0.

Match equilibrato e poco emozionante su un terreno inzuppato dalla pioggia. Il tecnico degli abruzzesi, Massimo Silva, deve fare a meno dell'infortunato Pollace e dello squalificato Sorgente. Nelle file dei padroni di casa, Incocciati (ex attaccante di Milan, Napoli e Atalanta, ora allenatore della squadra del suo paese) non può schierare Del Duca, ex Vastese, che non si è ancora ripreso dai guai fisici.

Meglio i biancorossi nel primo tempo, ma sotto l'acquazzone che rende il terreno pesantissimo non è facile costruire il gioco. Al rientro negli spogliatoi, l'impressione è che la vittoria sia alla portata degli abruzzesi. Ma nei primi minuti del secondo tempo arriva la doccia fredda. L'esperto Fabrizio Melara, entrato nella ripresa, concretizza l'assist di Acosta. Il gol del centrocampista ex Juve Stabia è decisivo.

Per la Vastese 2 punti in 3 partite. In attesa dell'esito del ricorso presentato per la partita di domenica scorsa pareggiata all'Aragona con il Giulianova, la classifica resta deficitaria: i biancorossi sono fermi a quota 1, vista la penalizzazione iniziale di un punto. Domenica a Vasto arriva il Pineto. L'unico obiettivo sarà la vittoria.

Le formazioni - Atletico Fiuggi: Spadini, Moriconi, Rizzettelli, Papaserio, Bittaye, Forgione, Basilio, Acosta, Mazzotti, Frabotta, Turzo. A disposizione: Ludovici, Scalon, Gallinari, Cifarelli, Melara, Tajani, Diarra, Costa, Pastore. Allenatore: Incocciati

Vastese: Di Rienzo, Valerio, Diallo, Cardinale, Di Filippo, Altobelli, Logoluso, Obodo, Guarracino, Corcione, Calabrese. A disposizione: Gentile, Solimeno, Di Prisco, De Angelis, Sansone, Ruzzi, Bernardi, Martiniello. Allenatore: Silva

Arbitro: Garofalo di Torre del Greco (guardalinee Di Bartolomeo di Campobasso e Gentile di Isernia).