Da San Salvo parte la prima tappa abruzzese. Frazione dura: arrivo in montagna a Roccaraso

ORE 10.30 - La nona tappa è partita da piazzale Cristoforo Colombo sotto la pioggia, discreto pubblico presente frenato probabilmente anche dalle modeste precipitazioni. Dal palco dell'evento ripetuti gli appelli a indossare le mascherine in rispetto di quanto stabilito dall'ultimo dpcm.

Presenti sulla linea della partenza il sindaco Tiziana Magnacca e gli assessori Giancarlo Lippis, Tonino Marcello e Toni Faga. Il primo cittadino così ha commentato l'evento: "Siamo orgogliosi di aver portato nei nostri due mandati per due volte la partenza del Giro d'Italia. Auspichiamo ora di avere prossimamente anche l'arrivo di una tappa".

Stop alle auto, largo alle bici. È il giorno della prima tappa abruzzese di questa insolita edizione autunnale del Giro d'Italia, che si svolge a ottobre a causa dell'emergenza Covid e delle conseguenti restrizioni della scorsa primavera.

La prima frazione che si snoda sulle strade dell'Abruzzo è la San Salvo-Roccaraso. Si parte dal litorale di San Salvo Marina per arrivare in montagna, sull'altopiano dell'Aremogna, dopo un percorso lungo 208 chilometri.

Chiuse al traffico le strade su cui passeranno i ciclisti: il lungomare di San Salvo, la Statale 16 nel tratto compreso tra San Salvo Marina e l'incrocio con la Provinciale 212 Istonia e alcune strade urbane di Vasto: via Magnacervo, via Roma, via Crispi, piazza Verdi, corso Mazzini e via Incoronata.

Il passaggio a Vasto in via Magnacervo

La presentazione della tappa