San Salvo Marina si prepara al Giro, domani la partenza della 9ª tappa

Ultimi preparativi in corso a San Salvo Marina in vista della partenza della nona tappa in programma per domani. La partenza è prevista alle 10.20 dal piazzale Cristoforo Colombo; dalle 5 del mattino scatterà il divieto di sosta e transito su tutte le strade interne della marina, dalle 8 nel tratto della Statale 16 interessato [LEGGI].

Nei giorni scorsi è stato posato il nuovo asfalto sulla zona nord del lungomare fino alla rotatoria con la Statale 16. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria c'è quello del taglio delle numerose palme morte colpite negli anni scorsi dal punteruolo rosso. Nelle aree verdi del lungomare sono tante le piante sterminate dall'insetto. L'intento dell'amministrazione c'è quella di sostituirle con altre piante.

"L'intervento – dice l'assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – era già in programma per la prossima primavera, l'abbiamo anticipato in occasione del Giro. Stiamo lavorando per accogliere al meglio la carovana rosa".

Gli atleti dopo aver lasciato San Salvo Marina, si dirigeranno, via Statale 16, verso Vasto dove saliranno in via Magnacervo per proseguire in via Roma, corso Mazzini e via Incoronata. Il Giro, poi, attraverserà Casalbordino e Fossacesia [IL PERCORSO COMPLETO].