Le ragazze della Pallavolo Teatina preparano a Cupello la nuova stagione in B1

È un pre stagione itinerante quello che sta affrontando la Connetti.it Pallavolo Teatina, società che milita nel campionato di serie B1 femminile. La società neroverde ha preso in gestione un impianto sportivo a Nocciano, dove svolgerà tutte le sue attività, sia del settore giovanile che della prima squadra ma dovrà attendere la fine dei lavori di ristrutturazione per poter entrare nella sua "nuova casa". Era quindi necessario trovare altre strutture disponibili ad accogliere gli allenamenti delle ragazze di coach Giorgio Nibbio e, tra le sedi in varie località abruzzesi che hanno dato disponibilità, c'è stata anche Cupello.

Nella marcia di avvicinamento al prossimo campionato di B1 che vedrà la Connetti.it impegnata nel girone D, le teatine hanno raggiunto più volte il palazzetto comunale di Cupello per i loro allenamenti. "Abbiamo ricevuto un'ottima accoglienza - commentano dalla società neroverde - in tutti i sensi. Una grande disponiblità dell'impianto e diverse attività ricettive che hanno ospitato le ragazze e lo staff tecnico in questa fase di pre-campionato".

Giovedì scorso a Cupello è arrivata anche la formazione del Teramo, che milita in B2, per un allenamento congiunto con la Pallavolo Teatina. All'inizio del campionato manca meno di un mese, l'esordio ci sarà in 7 novembre in casa con il Trevi, e le ragazze abruzzesi vogliono farsi trovare pronte per la nuova stagione. "Abbiamo una squadra con tante giovani che potranno far bene in questa stagione. Siamo al terzo anno con coach Giorgio Nibbio, allenatore esperto che rappresenta per noi un vero punto di forza".

In attesa del via libera per il nuovo impianto di Nocciano la Pallavolo Teatina continuerà ad allenarsi a Cupello. "Vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, Giuseppe Besca, presidente del Circolo tennis Cupello, Angelo Pollutri dell'hotel Venezia, la pizzeria Scarabeo di Cupello e il ristorante Evò di Vasto. Ci stanno facendo sentire a casa".