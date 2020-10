Giro d’Italia, a Vasto divieto di transito e di sosta su 6 strade

Divieto di circolazione e di sosta con rimozione coatta sulle sei strade e piazze di Vasto su cui l'11 ottobre il Giro d'Italia. Li ha disposti il comandante della polizia locale di Vasto, Giuseppe Del Moro, nell'ordinanza che riguarda "tutto il percorso della competizione", che comprende via Magnacerco, via Roma, via Crispi, piazza Verdi, corso Mazzini e via Incoronata.

Il divieto di sosta sarà in vigore dalle 7 alle 12. Il divieto di circolazione scatterà alle 8.30 e durerà fino a mezzogiorno. In entrambi i casi, i provvedimenti resteranno efficaci "comunque fino a cessate esigenze", si legge in una nota diramata dal municipio.

"I veicoli in sosta negli spazi consentiti e all’interno di aree private limitrofe al percorso di gara, non potranno riprendere la marcia nel periodo di interruzione della circolazione stradale. I provvedimenti saranno estesi anche ai bus di linea urbani ed extraurbani che utilizzeranno gli eventuali percorsi alternativi individuati". I mezzi pubblici accumuleranno inevitabili ritardi.