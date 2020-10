Preziosa vittoria del Casalbordino, pareggia la Bacigalupo Vasto Marina, perde la Virtus Cupello

Casalbordino - RC Angolana 3-2

Dopo due sconfitte consecutive torna al successo il Casalbordino. Nella sfida casalinga, sul sintetico di Scerni, con la Renato Curi Angolana, i giallorossi vanno subito in vantaggio, al 4' minuto con Della Penna. Alla mezz'ora arriva il pareggio degli ospiti con Miani, poi è De Vizia a riportare avanti i suoi. I casalesi incrementano il punteggio nel finale di primo tempo con il rigore messo a segno da Letto. Nella ripresa l'Angolana accorcia, di nuovo con Miani, poi il Casalbordino riesce a tenere in difesa e portare a casa questo prezioso successo. Domenica si tornerà in campo con i giallorossi che andranno alla ricerca della continuità in casa del Villa 2015.

Bacigalupo Vasto Marina - Lanciano 0-0

Il primo punto stagionale per la Bacigalupo Vasto Marina arriva nella sfida giocata sul sintetico di Cupello con il Lanciano. Le occasioni non sono mancate ma, tra palle gol sprecate e portieri che hanno fatto buona guardia, la sfida è finita a reti bianche e con un punto a testa. Domenica trasferta impegnativa per la squadra di mister Cesario, in casa del Delfino Flacco Porto primo in classifica con L'Aquila.

Nereto - Virtus Cupello 2-0

Si interrompe la striscia positiva della Virtus Cupello che, a Nereto, subisce la prima sconfitta stagionale. La squadra di casa vince grazie a Di Benedetto che segna un gol per tempo e permette ai suoi di conquistare i tre punti. Domenica prossima la squadra di mister Carlucci sarà di scena a Penne per provare a tornare alla vittoria.

La 4ª giornata

Acqua&Sapone - Avezzano 0-3

Alba Adriatica - L’Aquila 0-0

Capistrello - Sambuceto 3-1

Nerostellati - Villa 2015

Pontevomano - Il Delfino Flacco Porto 0-1

Spoltore - Chieti 2-2

Torrese - Penne 7-0

La classifica: 10 L’Aquila, Il Delfino Flacco Porto; 9 Nereto; 7 Chieti, Avezzano, Capistrello, Virtus Cupello; 6 Casalbordino, Nerostellati, Alba Adriatica, Sambuceto; 5 RC Angolana, Lanciano; 4 Torrese, Villa 2015, Acqua&Sapone; 2 Spoltore, Penne; 1 Bacigalupo Vasto Marina; 0 Pontevomano