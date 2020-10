Auto fuori strada a Monteodorisio, donne bloccate nell’abitacolo soccorse dai carabinieri

Sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Vasto a soccorrere due donne rimaste bloccate nell'abitacolo di una vettura uscita fuori strada a Monteodorisio. Nel pomeriggio di oggi una Fiat Panda, con tre donne a bordo, è uscita fuori strada mentre percorreva via Molino Cena, la strada in discesa che collega via Madonna delle Grazie al fondo valle Sinello. Una strada dove già in passato, in particolar modo con l'asfalto bagnato, si sono verificati incidenti simili. La vettura è finita nella cunetta a bordo strada restando pericolosamente in bilico. La donna alla guida è riuscita ad uscire da sola dall'auto e ha chiamato i soccorsi. Qualche minuto più tardi, la Fiat Punto condotta da una donna ha perso il controllo ed uscita fuori strada nel medesimo punto, fortunatamente senza urtare l'altra vettura, con la conducente che è uscita dall'auto illesa.

Allertata dalla centrale operativa è arrivata la pattuglia del Norm di Vasto. I due carabinieri, sotto la pioggia battente, sono riusciti a tirare fuori dall'abitacolo le due donne rimaste bloccate nella Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno messo in sicurezza i mezzi. Per tutte le persone coinvolte la vicenda si è conclusa senza serie conseguenze fisiche e con un grande spavento.

Sulla strada sono in programma degli interventi di manutenzione. "Ricordiamo che per via Molino Cena c'è un'ordinanza comunale per impedirne il transito in caso di pioggia - ricorda il sindaco di Monteodorisio Catia Di Fabio - evitando così ogni possibile disagio. All'ingresso è presente anche la cartellonistica che richiama l'ordinanza. Abbiamo già previsto dei lavori di messa in sicurezza per migliorarne la percorribilità".