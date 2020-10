Al museo storico-etnografico di Gissi una giornata con gli ospiti dell’Istituto San Francesco

C'è grande interesse per il Museo Storico-Etnografico inaugurato lo scorso agosto a Gissi [LEGGI e GUARDA IL VIDEO]. "Nonostante le limitazioni degli ingressi dovuti al rispetto delle normative anti-Covid, il Museo ha registrato oltre 600 visitatori in soli 15 giorni di effettiva apertura al pubblico", ha spiegato il Presidente dell'associazione Lu Quart da Pit, Arturo Di Martino.

Il museo ha accolto anche alcuni eventi durante le scorse settimane. "Il 27 settembre, nella giornata mondiale dedicata al turismo, l'Associazione Culturale Lu Quart da Pit, unitamente all'Associazione I lupi del gesso, ha avuto il piacere di avere come ospiti il Sindaco Agostino Chieffo e tutta la Giunta comunale, unitamente alle proprie famiglie. In questa occasione l'Associazione ha presentato il proprio team, la propria mission ed il programma degli eventi futuri (anni 2020-2021)".

Domenica 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco d'Assisi, "il Museo ha accolto in visita la Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus - spiegano dall'associazione -. Protagonisti 22 ragazzi ospiti nella sede di Gissi dell'Istituto San Francesco, accompagnati da alcuni operatori. Per questa iniziativa vogliamo ringraziae la dirigente Tonia Desiderio".

Sono stati "incontri ed occasioni importanti che resteranno indelebilmente nella memoria dell'Associazione e del paese tutto". sottolinea Di Martino.

Il Museo, per il periodo invernale, sarà aperto tutte le domeniche pomeriggio per le visite libere; ed ogni secondo sabato e seconda domenica di ogni mese per le visite guidate per le quali è necessaria la prenotazione. L'ingresso è gratuito e contingentato nel rispetto delle norme vigenti.