"Regolamento del verde, i 1500 cittadini non sono stati ignorati. Ma vogliamo vedere il testo"

Nel Comitato per la tutela del verde pubblico e privato prevale un cauto ottimismo. "Dopo 13 anni dalla prima proposta, la città del Vasto ha un Regolamento del verde urbano", commenta il portavoce del sodalizio, Gianlorenzo Molino.

Due giorni fa l'approvazione all'unanimità del documento che disciplina la cura della vegetazione dopo le polemiche dei mesi scorsi sul taglio dei pini in via Ritucci Chinni. "Non si conosce ancora il testo definitivo, che è stato modificato nel corso del Consiglio comunale che ha portato all'approvazione" all'unanimità con l'accoglimento di una serie di emendamenti delle minoranze. "La speranza - dice Molino - è che non ci siano state modifiche sostanziali. Un risultato non scontato, ma era oggettivamente difficile ignorare 1500 cittadini che chiedono qualcosa. Grazie a chi ha dato il proprio nome a questa richiesta, a chi ha prima proposto il regolamento e poi per tanti anni non se n'è dimenticato, a chi ha contribuito con sincerità al raggiungimento di questo obiettivo. Ora - conclude Molino - il regolamento diventi uno strumento di lavoro per trasformare progressivamente questa città".

Nel mondo politico, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Dina Carinci e Marco Gallo, esprimono soddisfazione "per l’approvazione all’unanimità", scrivono in una nota. "Il regolamento, sollecitato da tanti cittadini e dalle associazioni ambientalistiche, era atteso da tempo e, finalmente, è stata raggiunta una sintesi tra le sensibilità diverse delle forze politiche rappresentate in Consiglio comunale. Il tempo e la gestione concreta del verde evidenzieranno probabilmente la necessità di modifiche e integrazioni ma era importante avere una base da cui partire verso l’obbiettivo di azioni continue e mirate a tutela del nostro patrimonio verde. Ci auguriamo che, nei prossimi ultimi mesi di consiliatura, il Consiglio comunale, come nel caso di questo regolamento, sia orientato esclusivamente agli interessi generali dei cittadini, lasciando da parte parole e azioni degne della peggiore campagna elettorale".