Regolamento del verde pubblico e privato: tutti d’accordo in Consiglio comunale

Tutti d'accordo sulla tutela delle aree verdi. Il Consiglio comunale, nella tarda serata di ieri, ha approvato all'unanimità il Regolamento del verde pubblico e privato.

L'unità di intenti è stata raggiunta dopo che la maggioranza di centrosinistra che sostiene l'amministrazione Menna ha accolto una serie di emendamenti dell'opposizione. Il varo del Regolamento era stato chiesto dagli ambientalisti che hanno aderito a un comitato istituito proprio per promuovere l'approvazione delle nuove regole sulla cura delle aree pubbliche e private. Una proposta, quella del Comitato per la tutela del verde, sostenuta da una petizione popolare firmata da 1500 vastesi. Dopo i rinvii delle scorse sedute, ieri è arrivata l'approvazione unanime.

In mattinata la discussione si era accesa sulle questioni finanziarie. Il centrodestra torna ad attaccare la Giunta Menna sul disavanzo da 16 milioni di euro dovuto alla creazione del fondo di ammortamento per i crediti non esigibili.

Il sindaco, Francesco Menna, e l'assessora alle Politiche ambientali, Paola Cianci, esprimono soddisfazione per l'unanime via libera al documento: "Ringraziamo la presidente della Commissione Affari generali, Maria Molino per il lavoro svolto e i consiglieri comunali per aver condiviso il documento portato in approvazione", dichiarano in una nota congiunta i due amministratori comunali. Il Regolamento "è stato predisposto con la collaborazione delle associazioni che partecipano al Tavolo per l'Ambiente, al Comitato Cittadino del Verde ed il prezioso lavoro dei tecnici comunali specializzati in materia forestale. Le finalità di tutela del patrimonio arboreo che caratterizzano il documento approvato, alla stregua dei regolamenti di città importanti come Torino che sono un buon esempio di gestione del verde cittadino, contribuiranno a valorizzare gli interventi sui giacimenti naturali della nostra città".