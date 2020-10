Tennistavolo, per Margherita Cerritelli nuova convocazione in nazionale juniores

Nuova convocazione da parte della Federazione Italiana Tennistavolo per Margherita Cerritelli, promettente atleta del Tennistavolo Vasto che la Federazione ha portato, nei giorni scorsi, a Terni.

Seconda chiamata per la pongista locale che quest'anno farà la sua prima esperienza in serie A2 sempre con la società che l'ha tenuta a battesimo. La giovanissima atleta è stata anche confermata insieme alle sue compagne di squadra della Tennistavolo Vasto che hanno formato la compagine che dalla serie B dello scorso anno è approdata per questa stagione nella serie superiore [LEGGI].

Nello stage, frequentato per lo più da atlete nazionali classe 2002, Margherita pur essendo la più giovane è stata accolta con grande affetto dalle "veterane" Barani, Roncallo e Armanini che non le hanno fatto mancare il loro sostegno e supporto. Alla guida del tecnico Giuseppe Del Rosso e del preparatore atletico Olivieri, le ragazze hanno tenuto, nei tre giorni di permanenza nel Centro Federale FITET, sei sedute di allenamento al tavolo e tre di preparazione atletica. Buona l'impressione destata nei confronti dei tecnici che si sono detti soddisfatti e disponibili a far ripetere l'esperienza al più presto alla giovane promessa locale.