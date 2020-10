Via delle Vigne, la strada-mulattiera tra strettoie e cedimenti

Disastrata. È l'unica parola che rende l'idea. Così a Vasto è ridotta via delle Vigne.

Fino a qualche anno fa si chiamava via Vilignina II: è una traversa di via Montevecchio, la strada che si inerpica sull'omonimo colle che sovrasta Vasto Marina.

In via delle Vigne ci sono una decina di case abitate e altre in costruzione, ma la stradina, in alcuni punti, è poco più di un sentiero. Basta allontanarsi di qualche centinaio di metri dall'incrocio con via Montevecchio per trovare prima una strettoia pericolosa, senza protezioni, con un ruscello sottostante a un dislivello di diversi metri, poi un tratto totalmente sterrato e avvallato. Residenti chiedono all'amministrazione comunale interventi risolutivi.