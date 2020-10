Menna: "Centro e-commerce al posto dell’autoporto, evitare lungaggini e sterili polemiche"

Evitare lungaggini "che potrebbero comportare ritardi o addirittura dietrofront su un investimento importante che porterà sviluppo e occupazione". Lo chiede alle forze politiche il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che giudica positivamente l'iposi di vendere l'autoporto abbandonato di San Salvo a un colosso dell'e-commerce, che promette di assumere 3150 persone quando il centro di smistamento sarà entrato a regime.

La vicenda è ormai diventata un caso politico.

"Mi aspettavo - commenta Menna - dai rappresentanti politici del territorio unitarietà e celerità da parte di tutti. Così non è stato e ora non posso che bollare negativamente chi sta frenando e rallentando l'investimento sull'autoporto di San Salvo, che porterà solo benefici per l'intero Vastese. Mi unisco pertanto alle parole della collega Magnacca, da sempre uniti delle grandi e importanti battaglie del territorio e che anche in questa vedrà la mia persona al suo fianco impegnata nel raggiungimento di un obiettivo così importante per il futuro del Vastese, senza inciampare in sterili polemiche di appartenenza partitica.

Ci è stata prospettata e offerta un'occasione che San Salvo e il Vastese non possono lasciarsi sfuggire. Farlo sarebbe una follia. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle regole e della trasparenza e con la Regione Abruzzo che dovrà continuare a garantire i piccoli operatori commerciali, da sempre cuore pulsante dell'economia abruzzese".