La Vastese rimonta, ma manca il sorpasso: Giulianova in 10 porta a casa il pari

Due gol, uno per tempo. Meglio il Real Giulianova nella prima frazione, Vastese che cresce nella ripresa e va vicina al sorpasso. Due rigori fissano il risultato sull'1-1, con i giuliesi in grado di reggere anche in inferiorità numerica per 25 minuti.

Silva deve fare a meno di Sorgente e Solimeno e con Calabrese a mezzo servizio che parte dalla panchina dopo l'nfortunio di domenica scorsa a Rieti. Gli ospiti schierano una coppia d'attacco giovanissima, composta dal ventenne Alagna e da Paudice, appena 19 anni.

I padroni di casa ci provano con una conclusione di Di Prisco da lontano. Niente di fatto, palla alta. Più pericolosa la squadra di Federico Del Grosso. Serve un tuffo di Di Rienzo per negare a Cristiano Del Grosso la gioia del gol. Ma i giallorossi sbloccano il risultato al minuto 38: D'Anna va a terra dopo un contatto con Di Filippo. Tra le proteste dei biancorossi, Delli Carpini decide che è rigore. Paudice trasforma.

Il secondo tempo comincia con la Vastese che spinge alla ricerca del pareggio. Diallo crossa per Guarracino, che spara a botta sicura. Palla tra le braccia di Amadio. È proprio Guarracino, atterrato in area da D'Anna, a procurarsi il rigore che rimette tutto in parità. D'Anna viene espulso per doppia ammonizione. È il 21'. La squadra di Vasto dà l'impressione di poter mettere la freccia del sorpasso, crea tre occasioni, ma non segna. Silva fa entrare Calabrese al posto di Di Prisco al 34'. Proprio Calabrese ha la tra i piedi la palla del 2-1 ma, da pochi metri, tira addosso ad Amadio. Finisce senza vincitori, né vinti. Giulianova più concreto nella prima frazione, Vastese che avrebbe meritato di più nella ripresa. Con il pari di Rieti, i ragazzi del presidente Franco Bolami avevano annullato il punto di penalizzazione, oggi vanno a +1 in graduatoria. Domenica prossima a Fiuggi sarà dura. I biancorossi hanno margini di crescita, a patto però di non rimandare troppo l'appuntamento con la prima vittoria.

Il tabellino - VASTESE-GIULIANOVA 1-1

Vastese (3-4-3): Di Rienzo, Valerio, Gentile (dal 5' st Bernardi, dal 43' st Corcione), Cardinale, Di Filippo, Altobelli, Pollace, Obodo, Guarracino, Logoluso (dal 41' st De Angelis), Di Prisco (dal 34' st Calabrese). A disposizione: Abazi, Diallo, Sansone, Ruzzi, De Angelis, Corcione, Bernardi, Calabrese, Pili. Allenatore: Massimo Silva.

Giulianova (4-4-2): Amadio, Mariani, D'Antonio, D'Anna, Ranellucci, Demoleon, Antonelli (dal 28' st Barlafante) , Balducci, Alagna (dal 14' st Ciptiani), Cristiano Del Grosso, Paudice (dal 27' st Mitta, dal 41' st D'Ercole). Allenatore: Federico del Grosso.

Arbitro: Delli Carpini di Isernia. Assistenti: Andreano di Foggia e Festa di Barletta.

Note: ammonito Paudice (R.G.). Esplulso, al 20' st, D'Anna (R.G.) per doppia ammonizione.