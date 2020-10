Daniele Di Cicco chiude 11° nel Mondiale: ora si punta al campionato Centro-Sud e all’Italiano

È tempo di primi bilanci per Daniele Di Cicco che, lo scorso weekend, ha concluso al circuito internazionale di Busca, in Piemonte, la sua avventura nel Campionato Mondiale Supermoto. Nelle tre tappe in calendario - in una stagione completamente rivoluzionata rispetto alle previzioni - il pilota di Monteodorisio ha dato sempre il massimo, confrontandosi con piloti di altissimo livello e con team dalle grandi potenzialità economiche.

A Busca, "ho avuto un po' di difficoltà, trovandomi a dover gestire tutto da solo. Ho chiuso 11° in qualifica e 10° sia in gara 1 che in gara 2 - racconta il leader del DDC Racing Team, su una pista con cui non ho avuto molto feeling". Il campionato ha visto Di Cicco chiudere all'11° posto. "L'importante è terminare senza aver mai mollato.

Sono sicuro che l'anno prossimo andrà meglio, con più esperienza e con uno staff più numeroso attorno a me. Per questa prima fase della stagione e questa esperienza mondiale voglio ringraziare di cuore chi mi è aiutato e mi è stato accanto per realizzare questo sogno. Ci sono cose che non hanno un prezzo e non si possono comprare".

Ma la stagione del pilota di Monteodorisio non è ancora terminata. Ci sono infatti due campionati da andare a chiudere provando a conquistare il successo. Nel Campionato Italiano, in cui Di Cicco è attualmente terzo nella classifica S2, mancano le tappe di Viterbo (il prossimo weekend) e Pomposa (il 24 e 25 ottobre). E c'è una posizione di leader da confermare nel Campionato interregionale Centro-Sud Italia in cui sono da disputare le tappe di Binetto (18 dicembre) e Cecina (1 novembre). Quattro gare da affrontare con concetrazione e determinazione per riuscire a conquistare ancora successi entusiasmanti.