Buon successo della Virtus Cupello, sconfitte per Casalbordino e Bacigalupo Vasto Marina

Virtus Cupello - Acqua&Sapone 3-1

Vittoria e secondo posto in classifica per la Virtus Cupello che, nella sfida casalinga con L'Acqua&Sapone, ha dimostrato di essere in ottima condizione in questo avvio di stagione. Ad aprire le marcature ci ha pensato Felice, al 28', dieci minuti dopo il raddoppio firmato La Selva. Nel secondo tempo gli ospiti hanno provato a rientrare in partita con il gol di Vatavu ma la squadra di mister Carlucci ha tenuto bene in difesa e, nel recupero, è arrivato il gol del 3-1 di Pendenza. Una rete festeggiata a lungo e a cui la società ha reso omaggio sui suoi canali social, visto che per l'attaccante è la numero 50 in maglia rossoblu. Nel prossimo turno infrasettimanale la Virtus Cupello sarà di scena a Nereto per provare ad allungare la striscia positiva.

Chieti - Bacigalupo Vasto Marina 3-0

Cade nell'anticipo del sabato contro il Chieti la Bacigalupo Vasto Marina che resta ancora a quota zero dopo tre giornate di campionato. Sul sintetico di Ortona i neroverdi conquistano il doppio vantaggio nel primo tempo grazie a Galli. Poi, a inizio ripresa, i teatini spengono ogni velleità di rimonta del Vasto Marina con la rete di Diop. Mercoledì la squadra di mister Cesario proverà a conquistare i primi punti della stagione nella sfida casalinga con il Lanciano.

Sambuceto - Casalbordino 1-0

È stata una rete di Perez Ortega, alla metà del primo tempo, a condannare il Casalbordino alla seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Soria ha provato a lungo, sia nel primo tempo che nella ripresa, a cercare la via del gol, ma è stata fermata dalla buona prova del portiere avversario e, nell'occasione avuta da Fusaro, dal palo. Mercoledì i giallorossi ospiteranno la Renato Curi Angolana per cercare di tornare a far punti.

La 3ª giornata

Chieti - Bacigalupo Vasto Marina 3-0

Avezzano - Alba Adriatica 0-1

Il Delfino Flacco Porto - Capistrello 2-0

L’Aquila - Spoltore 3-0

Lanciano - Pontevomano Calcio 2-1

Penne - Nereto 0-1

RC Angolana - Nerostellati 2-2

Sambuceto - Casalbordino 1-0

Villa 2015 - Torrese 1-0

Virtus Cupello - Acqua&Sapone 3-1

La classifica: 9 L’Aquila; 7 Il Delfino Flacco Porto, Virtus Cupello; 6 Chieti, Nereto, Sambuceto; 5 RC Angolana, Nerostellati, Alba Adriatica; 4 Avezzano, Acqua&Sapone, Capistrello, Lanciano; 3 Casalbordino, Villa 2015; 2 Penne; 1 Spoltore, Torrese; 0 Bacigalupo Vasto Marina, Pontevomano