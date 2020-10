Loggia: il cantiere non c’Ã¨ ancora, "A giorni". Vegetazione tagliata per liberare la vista sul golfo

"Il cantiere partirà a metà settembre". Quella data è passata e nel tratto del belvedere interessato dalla preoccupante crepa [LEGGI], ad oggi, non si registrano passi in avanti.

Ad assicurare che il cantiere sarebbe partito nel giro di un paio di settimane – superata l'impossibilità di installarlo durante la stagione di maggiore afflusso turistico – era stato a zonalocale.it l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vasto, Giuseppe Forte.

Abbiamo ricontattato lo stesso vicesindaco che risponde: "Ieri c'è stato un nuovo sopralluogo del direttore dei lavori della ditta incaricata. Ci hanno assicurato che a giorni, dopo la fine di alcuni lavori a Montenero di Bisaccia, installeranno il cantiere".

Il tratto interessato sarà chiuso per permettere i lavori di consolidamento da 800mila euro.

Nei giorni scorsi sono stati tagliati alberelli e vegetazione spontanea. Non si tratta di operazioni preliminari per il cantiere, ma di un taglio per liberare la vista verso il golfo che, oltre al mare, ha reso visibile anche numerosi rifiuti abbandonati dai soliti, ignoti, incivili.