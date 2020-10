Goleada per la prima vittoria in campionato del Futsal Vasto: battuta 8-1 la Dynamo Faras

Il Futsal Vasto conquista il primo successo stagionale in campionato grazie alla netta vittoria per 8-1 con la Dynamo Faras nella seconda giornata giocata tra le mura amiche del PalaSalesiani. Si rivede il pubblico sugli spalti del palazzetto vastese, con gli ingressi contingentati e le misure di sicurezza anti-Covid approntate dalla società biancorossa del presidente Giacomucci.

È uno scatenato Sante Mileno a trascinare i suoi verso la netta vittoria con una cinquina messa a segno nel match odierno. I vastesi ci mettono poco più di 5 minuti ad andare a segno con Mileno, poi Di Ghionno raddoppia all’8’. La Dynamo Faras accenna una timida reazione ma trova sempre sulla sua strada un ottimo Di Rienzo. Mileno arrotonda sul 3-0 al 21’, poi gli ospiti, dopo un time out, accorciano le distanze con Lo Iacono. Ma, nel finale, la Dynamo Faras resta in inferiorità numerica per il doppio giallo a Marzoni. Si va negli spogliatoi con il Futsal Vasto avanti 3-1.

Si parte nella ripresa con i vastesi ancora in superiorità numerica ed ecco che, al 2’, arriva il gol del 4-1 firmato Mileno su assist di Colombaro. Il bomber biancorosso si ripete all’8’ e al 12’ per il 6-1. La squadra di mister Rossi continua a proporre il suo gioco per incrementare il punteggio e rodare ulteriormente i meccanismi in campo in questa prima fase della nuova stagione. C’è gloria anche per Falorio che va a segno al 17’ (7-1) e poi vede finire in rete, dopo la deviazione di un avversario, una sua conclusione al 20’.

Si chiude sul punteggio di 8-1 che permette al Futsal Vasto di muovere la classifica con i primi tre punti della stagione. Sabato prossimo i biancorossi giocheranno nuovamente in casa ospitando La Fenice.

La 2ª giornata

Città di Chieti - Sulmona Futsal 5-6

Atl.Silvi - Futsal Celano 9-2

Futsal Vasto - Dynamo Faras 8-1

Hatria Team - Minerva C5 4-2

La Fenice - Area L’Aquila 2-3

Lisciani Teramo - Futsal Lanciano 3-5

Sport Center Celano - Orione Avezzano 4-6

Lions Bucchianico - Es Chieti ore 19