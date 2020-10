"Al cimitero non Ã¨ ancora stata risolta la problematica piccioni"

Carenza di illuminazione, guano di piccioni e lavori annunciati ma mai realizzati tra le problematiche evidenziate nel cimitero di Vasto da Antonella Spadaccini, di cui riceviamo e pubblichiamo una segnalazione:

"Questa foto è stata scattata questa mattina presso il cimitero di Vasto. Anche se è stato dato in appalto, poco è cambiato. Forse la pulizia a terra e dei bidoni sì, ma per quanto riguarda i piccioni è rimasto tutto uguale... I tanto preannunciati muri sopra i loculi sono stati realizzati solo per due o tre lotti. La chicca è quando si scende nel luogo in cui è sepolto don Stellerino, con i bisogni che iniziano dal corrimano".

"Inviterei l'amministrazione a recarsi e constatare. In alcuni punti manca la luce votiva nei pressi della Chiesa, problema segnalato, ma nulla è stato fatto. E la ricorrenza dei cari defunti si avvicina".

Antonella Spadaccini