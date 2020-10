Via Valloncello diventa a senso unico nel tratto tra via Madonna dellâ€™Asilo e la Circonvallazione

Il tratto di via Valloncello compreso tra via Madonna dell'Asilo e la circonvallazione Istoniense diventa a senso unico. Lo stabilisce l'ordinanza numero 367 del comandante della polizia locale Giuseppe Del Moro, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Vasto, che dispone le misure per l'entrata in vigore del provvedimento.

Spesso all'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via Valloncello si sono verificati incidenti, anche con gravi conseguenze, come quello del luglio 2019 a seguito del quale è morto il dottor Roberto Buzzelli. Ora, anche dopo una serie di sollecitazioni, è stato deliberato il provvedimento che ha l'obiettivo di garantire la sicurezza agli utenti della strada e ai residenti.

Nel provvedimento viene istituito:

- il senso unico con direzione di marcia dall'intersezione con via Madonna dell'Asilo verso la circonvallazione Istoniense (nel senso di marcia in discesa);

- sosta sul margine destro rispetto al senso di marcia;

- segnale di fermata e dare precedenza con direzione obbligatoria a sinistra a tutti i veicoli che si immettono in via Valloncello dalla traversa intermedia;

- segnale di direzione obbligatoria a desta a tutti i veicoli che si immettono in via Valloncello da via Prati.

Con il posizionamento dell'adeguata segnaletica da parte dell'ufficio Servizi del Comune di Vasto il provvedimento diventerà effettivo.