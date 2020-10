Tennistavolo, Vasto approda in serie A2. "Grande vittoria per la cittÃ , un sogno che si realizza"

Ottime notizie per l'ambiente pongistico vastese che approda per la prima volta in serie A. Il ripescaggio della "Tennistavolo Vasto", squadra femminile che lo scorso anno ha terminato al secondo posto il Campionato di serie B, interrotto dal periodo di lockdown, ha infatti regalato al tennistavolo vastese la promozione in serie A2.

A causa dell'emergenza sanitaria, il percorso della compagine formata da Giulia Ciferni, Margherita Cerritelli e Marzia Comparelli aveva subito una battuta d'arresto prima dell'ultimo e decisivo concentramento di Casamassima, piazzandosi ad un punto dalla prima in classifica, la squadra locale dell'Ennio Cristofaro.

Appuntamento mancato, che avrebbe potuto sovvertire l'ordine al vertice della classifica, con la conseguente cristallizzazione dei risultati che rischiava di vedere vanificati gli sforzi del terzetto abruzzese. La Federazione Italiana Tennistavolo (Fitet) ha però inteso restituire giusto merito accettando la richiesta di ripescaggio nella massima serie fatta dal sodalizio locale.

Grande la soddisfazione nell'ASD Tennistavolo Vasto per il risultato ottenuto: "Una grande opportunità che non vogliamo sprecare - riferisce il presidente vastese Stefano Comparelli - Crediamo possa essere considerata una vittoria della città. Portare la serie A (anche se per il momento è A2) a Vasto è un sogno che si realizza per tutti quelli che ci hanno creduto. Abbiamo intenzione di rafforzare la squadra ingaggiando una nuova giocatrice che abbiamo già opzionato e il cui contratto perfezioneremo quanto prima".

"Ritengo – prosegue il presidente - che questa opportunità possa considerarsi un grande veicolo promozionale per la divulgazione della disciplina oltre che per la città che ci onoriamo di rappresentare sportivamente. Adesso ci sarà bisogno di trovare delle buone sponsorizzazioni che possano sostenere il nostro cammino".

Il campionato inizierà nel mese di novembre e nei prossimi giorni sarà possibile conoscere il calendario e sapere se sarà previsto almeno un concentramento a Vasto.