Il ministro Nunzia Catalfo a San Salvo per il 70° anniversario delle lotte di Bosco Motticce

Sarà il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a inaugurare il monumento dedicato ai contadini sansalvesi per le lotte sociali del 1950. Il monumento voluto dal comitato "Il bosco e la bandiera", con il patrocinio del Comune di San Salvo, è stato ideato e progettato dallo scultore Claudio Gaspari, mentre a donarne la realizzazione è stato Vitale Ialacci della Gron Stell.

Il ministro scoprirà la scultura, chiamata Humus, alle ore 17 di sabato 10 ottobre prossimo in una suggestiva cerimonia che avrà luogo proprio dove i millecinquecento contadini si radunarono per andare ad occupare i terreni del Bosco Mottice, all’incrocio di via Trignina con via Montenero [LEGGI].

Accanto al ministro vi saranno il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, il sottosegretario di Stato Gianluca Castaldi, il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente della Provincia Mario Pupillo, il presidente della Eurortofrutticola del Trigno Nicolino Torricella e i rappresentati sindacali (della Cgil e della Confederazione Italiana Agricoltori che al tempo promossero quella lotta).

"Dopo questa iniziativa che suggella in modo indelebile una giusta rivendicazione di popolo per il pane e il lavoro nel tristissimo immediato ultimo dopoguerra – spiega Orazio Di Stefano, tra gli organizzatori – il comitato, presieduto da Gabriele Marchese, già sindaco della città, consegnerà alcune borse di studio agli studenti sansalvesi. L’istituto omnicomprensivo Mattioli-D'Acquisto, grazie al lavoro della dirigente scolastica Annarosa Costantini e del docente Davide Aquilano, sta facendo approfondite ricerche su quell’evento oramai consegnato alla storia (avvenne 70 fa), ma ancora molto vivido nella memoria collettiva della città: al tempo vi furono denunce e arresti, senza condanne, perché i contadini furono amnistiati non avendo nessuna colpa, se non quella di voler ricavare il pane per le proprie povere famiglie, bonificando e coltivando un terreno demaniale lasciato a sottobosco".

"Di generazione in generazione si è trasmesso anche il ricordo dell’avezzanese padre costituente Bruno Corbi, il deputato che mediando in quella circostanza tra carabinieri e manifestanti riuscì a impedire la tragedia, che purtroppo si sarebbe verificata una settimana dopo nella vicina Lentella, in cui due manifestanti vennero uccisi dai proiettili delle forze dell’ordine. Il ruolo dell’eroico parlamentare, ricordato nel saggio dello storico Nicola Verna e dalla testimonianza di uno dei presenti ancora in vita Fioravante D’Acciaro, sarà presto oggetto di un riconoscimento che il comitato consegnerà a Roma alla vedova Corbi, Lucette Mazzinghi".

Il ministro Catalfo, come annunciato dal senatore Gianluca Castaldi, nella tarda mattinata dello stesso giorno incontrerà sindacati e associazioni di categoria all'interno della Pilkington.