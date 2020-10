Brutta caduta a Scerni, ciclista trasferito in eliambulanza all’ospedale di Chieti

Si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere un ciclista caduto a Scerni nella tarda mattinata di oggi.

In base alle prime informazioni, attorno alle 12.15, il cicloamatore, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua bici rimanendo vittima di una brutta caduta.

La centrale operativa di Chieti del 118 ha inviato l'eliambulanza, atterrata a Casalbordino, in località Miracoli, dove il paziente verrà trasportato in ambulanza per consentirne l'immediato trasferimento all'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti.

In aggiornamento