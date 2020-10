Passa il Giro d’Italia, al via il rifacimento degli asfalti anche a Vasto

Il passaggio del Giro d'Italia in città sarà l'occasione per il rifacimento dell'asfalto in alcune strade di Vasto grazie al finanziamento della Regione Abruzzo. Saranno interessate dal passaggio della corsa rosa Via Magnacervo, Via Roma, Largo Belvedere Romani, Via Curtatone, Via Crispi, Piazza Verdi, Corso Mazzini, Via Incoronata. Il Comune di Vasto ha ottenuto dalla Regione Abruzzo circa 103mila euro, importo che sarà utilizzato per asfaltare le strade cittadine interessate dalla corsa più famosa l'Italia.

La tappa di domenica 11 ottobre partirà da San Salvo, con il via sul lungomare, per arrivare poi a Roccaraso sulla cima dell'Aremogna.

"Un grazie di cuore - hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega al Turismo e allo Sport, Carlo Della Penna - a Maurizio Formichetti di RCS, a vini Fantini e alla Gazzetta dello Sport a cui ci legano ottimi rapporti di collaborazione che hanno permesso il passaggio del giro d'Italia in città. Siamo molto soddisfatti poiché attraverso questo seguitissimo sport sarà possibile ancora una volta promuovere la nostra bellissima città".

Lo scorso anno fu Vasto, il 17 maggio, ad accogliere la partenza della tappa del Giro [LEGGI].