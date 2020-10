Coppa Italia, il Futsal Vasto pareggia in casa del Teramo e passa al secondo turno

Il successo di misura nella gara di andata [LEGGI] è stato prezioso per il Futsal Vasto che, ieri sera, pareggiando in casa del Lisciani Teramo, ha conquistato il passaggio al secondo turno di Coppa Italia di serie C1 di calcio a 5. È stata una sfida giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, con i padroni di casa bravi nell'approffittare delle due occasioni avute in avvio di partita per conquistare un doppio vantaggio. Ma i vastesi non si sono persi d'animo e, con Colombaro, hanno accorciato le distanze prima di rientrare negli spogliatoi.

Ed è stato ancora Colombaro a segnare in avvio di ripresa per il 2-2, poi Mileno ha dato il vantaggio alla squadra di mister Rossi. I padroni di casa, alla ricerca del successo per riaprire la partita qualificazione, hanno trovato il pari prima che Di Ghionno e Mileno mettessero a segno le reti del doppio vantaggio biancorosso (5-3). L'assalto finale della squadra di casa ha fissato il punteggio sul 5-5 che vuol dire qualificazione al secondo turno per il Futsal Vasto.

Per la Coppa Italia di serie C1 si tornerà in campo il 4 e 18 novembre per una doppia sfida che assegnerà i post per le Final Four di gennaio. Sabato 3 ottobre i biancorossi scenderanno in campo al Palasalesiani per la seconda sfida di campionato ospitando la Dynamo Faras. Al Palasalesiani tornerà il pubblico, seppur con capienza ridotta secondo quanto previsto dalle norme anti-Covid emanate dalla Regione Abruzzo. L'ingresso sugli spalti sarà limitato ai possessori della tessera di socio sostenitore prenotabile inviando un messaggio sulla pagina facebook del Futsal Vasto.