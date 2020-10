Claudia Scampoli: "Stagione molto particolare ma sono arrivate delle soddisfazioni"

”È stata una stagione molto strana ma sono arrivate delle soddisfazioni. Pensando a quando qualche mese fa, durante l'emergenza Covid, non si sapeva neanche se saremmo tornati a giocare direi che è andata bene". Claudia Scampoli è tornata nella sua Vasto dopo un'estate in giro sui cambpi di beach volley di tutta Europa. La sua stagione 2020 si chiude con un palmares personale arricchito con la medaglia d'argento ottenuta ai Campionati Italiani [LEGGI] e il successo nella tappa di Vilnius del World Tour [LEGGI] in coppia con Margherita Bianchin.

I risultati ottenuti sul campo parlano da soli e raccontano della costante crescita della giocatrice vastese che, torneo dopo torneo, dimostra di avere tutte le carte in regola per rappresentare una solida certezza per il presente e il futuro del beach volley italiano. In questi giorni per lei di riposo lo sguardo è già rivolto al futuro che, seppur tra diverse incognite legate al momento storico che stiamo vivendo, la proietta verso una nuova stagione da vivere da protagonista.

In quello che ormai è divenuto un appuntamento classico di fine stagione, abbiamo fatto un bilancio del suo 2020.