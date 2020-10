A Casalbordino inaugurato il baby parking della scuola "Mattei"

Inaugurato a Casalbordino il baby parking Il piccolo principe.

Si trova dentro la scuola primaria Enrico Mattei e consentirà di "potenziare l'ambiente scolastico", dice l'assessora all'Istruzione, Carla Zinni. "È un servizio sociale che abbiamo attivato per le famiglie e per i bambini da 1 a 3 anni. Questo spazio creato ad hoc per i più piccoli vuole essere un preludio di quello che diventerà un vero e proprio asilo nido non appena avremo le risorse necessarie a disposizione. La struttura consentirà ai bimbi di svolgere delle progettualità di psicomotricità".

"Questa struttura - spiega il sindaco, Filippo Marinucci - ha uno scopo ben preciso: quello di supportare le famiglie, ma soprattutto quello di creare un ambiente educativo complementare alla famiglia, uno spazio formativo di sviluppo della personalità del bambino, un ambito in cui cominciare a socializzare. Spero che i bambini rendano speciali queste aule, che ne ammirino i colori, che guardino gli alberi qui fuori crescere insieme a loro".

"Siamo in attesa - annuncia Carla Zinni - di un finanziamento regionale di circa 2 milioni di euro da destinare alla scuola Padre Settimio Zimarino e alla primaria, considerato che non da ultimo abbiamo collaudato l’impianto antincendio".