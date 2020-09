Premio "Randstad 1969", 43 racconti per dar voce alle immagini. Il 3 ottobre la premiazione

Si terrà sabato 3 ottobre alle 17.30 al teatro del Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo, la premiazione del concorso letterario "Randstad 1969", organizzato dall'associazione culturale Civico Zero.

"Il progetto Randstad1969 – spiegano gli organizzatori - non parla solo di foto ritrovate, ma è un'idea di come le cose ci sopravvivano e di come la fotografia abbia la capacità di raccontare attraverso il tempo. Ognuno di noi guardando quelle immagini ha creato in sé una storia. Sabato in occasione della premiazione del premio letterario, sarà l'occasione per raccontarne alcune, grazie alle voci di Raffaella Zaccagna, Andrea Bartola e Annamargareth Ciccotosto".

Sono 43 i racconti giunti da tutta Italia, che hanno preso spunto dai 141 rullini trovati, impressi e fino ad oggi mai sviluppati. I finalisti del concorso sono:

Vilma Buttolo "Il campo di girasoli";

Rossana Pavone "I cervi del parco di Randstad";

Francesca Tilio "Dal diario di Marleen dell'11 Aprile 1969".

Menzionati dalla giuria:

Filippo Cirino "300 ombrelli nella nebbia";

Agostino Di Sciullo "O mio capitano".

La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale a Michela Guidi e Riccardo Corinaldesi, alunni dell’ IIS Podesti Calzecchi Onesti di Chiaravalle (Ancona), e alla loro professoresse Eugenia Giorgetti e Margherita Guadagno. Il vincitore verrà annunciato nel corso della cerimonia di premiazione.

Nella stessa giornata verrà inaugurata la mostra fotografica che sarà possibile visitare al Centro Culturale Aldo Moro, dal 3 al 10 ottobre dalle 17 alle 19, e che vede protagoniste 20 immagini di quei 141 rullini. L'ingresso è libero.

Dall'associazione Civico Zero il ringraziamento a "quanti hanno collaborato attivamente a questo progetto: Pierluigi Ortolano Davide Pitetti, Franco Glieca, Cristian Roberti, Gaetano Piermarino, Felicia Zulli, Massimiliano Conte, Bruno Laudadio,Luigi Giuliani, Elisabetta Zaccaria, Lello Muzio,Raffaella Zaccagna,Il centro culturale Aldo Moro, Nando Battiati,Fabio Moscatelli,Stefano Mirabella,Annalisa Giuliani,Andrea Bartola, Sara Cardarella, Annamargareth Ciccotosto, Antonia Schiavarelli, Attilio Lauria, Irene Vitrano, Susanna Bertoni, Antonio Desideri,Carlo Braschi,Martina Martelloni, la FIAF. E agli Sponsor: Casina delle rose, Molière Bistrot letterario, Drank, Cartolibreria dello stadio, SanSalvo.info, I.L.A s.r.l., Mondadori bookstore Vasto, Diemme Amministratori di Condomini, Akon service, Il Triangolo Verde".