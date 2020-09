Salgono a 5 i positivi al Covid-19 a Torrebruna, il sindaco: "Siate prudenti"

Salgono a 5 le persone positive al Covid-19 a Torrebruna. È quanto emerge dal risultato dei quattro tamponi effettuati nei giorni scorsi. I nuovi contagi sono riferiti ai familiari delle due persone risultate positive qualche giorno fa.

Il sindaco Cristina Lella nel dare la notizia aggiunge: "Siamo ancora in attesa dell'esito dei tamponi eseguiti in via precauzionale su altri nostri concittadini sottoposti a sorveglianza da parte delle autorità competenti nel rispetto delle procedure previste per la limitazione della diffusione del virus.

Nell'augurare una pronta guarigione ai nostri concittadini, rinnovo la raccomandazione a essere prudenti e a rispettare tuttte le normative in vigore per scongiurare la diffusione del virus. Ricordo ancora che è obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi chiusi (bar, ristoranti, negozi, uffici pubblici ecc.) e facoltativo, ma vivamente consigliato, anche in luoghi aperti ove non può essere rispettato il distanziamento.

Si invita infìne fa cittadinanza a limitare gli spostamenti e le visite anche tra parenti e a osservare quarantene precauzionali volontarie in caso di sospetto contatto con possibili positivi senza però farsi prendere dal panico. Il comportamento responsabile di ognuno è indispensabile per tutelare la salute di tutta la Comunità".

Il bollettino regionale del 29 settembre 2020