A San Salvo spuntano i divieti di accesso ai cani alle piste ciclabili e ciclopedonali

La pista ciclopedonale di via Grasceta e quella ciclabile di San Salvo Marina off limits per i cani. Il Comune nei gorni scorsi ha apposto i cartelli di divieto di accesso ai cani in corrispondenza dei vari ingressi delle due piste.

Nella determina del 4 settembre scorso del servizio Manutenzione e ambiente si può leggere che, dopo aver ravvisato "l'urgente necessità di posizionare n. 8 cartelli monitori di divieto di accesso ai cani", il Comune ha destinato all'acquisto 824 euro iva inclusa.

La decisione di vietare la circolazione dei cani sulle due piste sarebbe stata presa dopo numerose segnalazioni e il riscontro di comportamenti scorretti da parte dei possessori degli animali.

Stop quindi alle passeggiate con il fedele amico al guinzaglio? Per ora, non proprio: il divieto non è stato ancora disciplinato all'interno del regolamento di polizia urbana (né con apposite ordinanze) dove si dovranno stabilire anche eventuali sanzioni.