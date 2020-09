Tennis, le romane dellâ€™Eur Sporting Club trionfano alle finali dellâ€™under 12 femminile a squadre

Dal 25 al 27 settembre, il Circolo Tennis Vasto "A. Boselli", ha ospitato le finali nazionali femminili a squadre under 12. Per il secondo anno consecutivo l'importante evento tennistico nazionale a livello giovanile si è svolto nella cornice del circolo vastese.

In campo si sono date battaglia le migliori under 12 d'Italia appartenenti al Tennis Club Palermo 2, Gruppo Tennis Rivazzurra, Narni Sport Center, Tennis Campagnuzza, Eur Sporting Club, Ivrea Tennis Academy, Circolo Tennis Giulianova e Tennis Club Finale. Tre giornate intense e ricche di emozioni con le ragazze in campo che si sono fatte apprezzare non solo per la tecnica, la qualità del gioco sulla terra rossa, e le potenzialità tennistiche ma anche per le doti comportamentali e il rispetto per l'avversario. Un plauso anche ai maestri che, con l'aiuto dei giudici, sono riusciti a sfruttare al meglio le tre giornate di scontro-confronto. Momenti importanti sotto il profilo sportivo per saggiare l'aumento del livello del tennis giovanile in Italia, ma anche per permettere ai piccoli atleti della zona che hanno assistito agli incontri e a tutti gli appassionati che erano presenti al Circolo, di prendere spunto e imparare. Non sono mancati momenti conviviali, sempre nel rispetto delle regole Covid-19, a cui hanno partecipato le varie squadre.

La finalissima, disputata domenica mattina sul centrale del Circolo Tennis Vasto, tra Eur Sporting Club e Tennis Club Finale, ha visto la vittoria del team romano, che ha vinto i due singolari contro le liguri e perso poi il doppio, ininfluente ai termini del risultato (2-1). Nei singolari che hanno decretato l'Eur campione d'Italia under 12, Bianca Cascia ha battuto Victoria Grammaticopolo 7-5/ 6-0, mentre Fabiola Marino si è imposta su Daniela Grammaticopolo 6-2 / 7-5.

"Il livello è stato ottimo - ha commentato il responsabile Fit macro area centro sud Antonio Rubino - Erano presenti anche ragazze che frequentano i raduni nei vari centri tecnici nazionali e a Formia. Una di loro è la campionessa italiana in carica, Fabiola Marino, che ha vinto anche il prestigioso trofeo Lambertenghi a Milano. In campo ci sono state poi anche altre atlete che hanno dimostrato sia lo scorso anno nel campionato nazionale che in questa stagione il loro valore. Noi del settore tecnico ci tenevamo a far si che potessero fare, soprattutto dopo il lockdown, molte partite. Questa era un'occasione importante per potersi confrontare ad ampio raggio e un plauso va fatto ai capitani che hanno dato importanza anche alle partite ininfluenti a punteggio acquisito. Questo è lo spirito giusto, confrontarsi per crescere”.

"Incontri avvincenti - dichiara il presidente nazionale Fit Servizi, Emilio Sodano - Sono orgoglioso che siano stati organizzati in Abruzzo e al Circolo Tennis Vasto che è un piccolo gioiellino gestito molto bene. La categoria Under 12 è la più entusiasmante da vedere, ci sono piccole campioncine che lottano con ardore e sperano di arrivare ad essere delle buone giocatrici. Tra le prime 8 squadre c'era anche un team abruzzese, il Giulianova. Questo vuol dire che il Comitato regionale Abruzzo sta svolgendo un buon lavoro e un plauso va fatto anche i tecnici nazionali che si confrontano quotidianamente con i centri tecnici federali cosi da seguire al meglio i loro ragazzi e far crescere nel modo giusto il tennis giovanile".



Questa la classifica finale:

1° Eur Sporting Club

2° Tennis Club Finale

3° Tennis Campagnuzza

4° Narni Sport Center

5° Gruppo Tennis Rivazzurra

6° Tennis Club Palermo 2

7° Ivrea Tennis Academy

8° Circolo Tennis Giulianova