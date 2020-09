Vastese-Rieti non osano: pari e patta allâ€™esordio, Obodo fallisce un rigore

Non si schioda dallo 0-0 il risultato allo stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno. Finisce pari e patta tra Rieti e Vastese, ma sono gli abruzzesi a non sfruttare l'occasione più ghiotta con Obodo che si vede parare un rigore nel primo tempo.

La partita - Si comincia piano. Le squadre badano più a non scoprirsi che a cercare il gol. La Vastese gioca meglio e si procura il penalty con Calabrese, che viene atterrato in area al 17'. Saglietti si distende e respinge, arriva Sorgente che tira a botta sicura, ma la palla s'infrange sulla traversa. Il primo tempo prosegue sulla falsariga del primo quarto d'ora. La squadra di Silva mantiene l'iniziativa, ma non riesce a pungere. Anche i reatini in attacco combinano poco.

Nella ripresa, padroni di casa più intraprendenti. Di Rienzo salva il risultato sul tiro di Elefante. Ma il match rimane quasi totalmente privo di emozioni. Da annotare solo la seconda ammonizione che, per Sorgente, significa uscita dal campo a 5 minuti dal 90°. Per il resto, poco o nulla. La Vastese torna a casa con il primo punticino stagionale. Il pari è giusto.

Tabellino - Rieti-Vastese 0-0

RIETI: Saglietti, Tiraferri, Zona, Orchi, Padovani (dal 21’ st Scognamiglio), Montesi, Mattei, Esposito, Elefante, Tirelli, Galvanio (dal 21’ st Fioretti). A disposizione: Rosati, Gualtieri, Vari, Nobile, Martinelli, Magliozzi, Parente. Allenatore: Campolo.

VASTESE: Di Rienzo, Pollace, Solimeno (dal 47’ st Valerio), Cardinale, Di Filippo, Altobelli, Di Prisco (dal 36’ st Gentile), Obodo, Sorgente, Logoluso (dal 23’ st De Angelis), Calabrese (dal 20’ pt Guarracino). A disposizione: Abazi, Corcione, Sansone, Colantuono, Pili. Allenatore: Silva.

Arbitro: Tesi di Lucca (guardalinee Barcherini di Terni e Lauri di Gubbio).

Note: ammoniti Zona, Galvani (R); Altobelli, Pollace (V). Esplulzio, al 40’st, Sorgente (V) per doppia ammonizione.