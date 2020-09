Melissa Nozzi a segno in Coppa: il suo gol apre la rimonta di San Marino con la Riozzese Como

Da 0-3 a 4-3. La San Marino Academy ha scelto il modo più rocambolesco ed avvincente per conquistare la prima vittoria stagionale nella prima sfida di Coppa Italia Timvision femminile 2020-2021 in casa della Riozzese Como. E per Melissa Nozzi, da questa estate in serie A con le titane, forse non poteva esserci occasione migliore per segnare la sua prima rete con il San Marino. È stato infatti il gol di testa su calcio d'angolo della calciatrice sansalvese - entrata nella ripresa- a dare il via alla rimonta della squadra di mister Alain Conte.

Dopo il gol, Nozzi è stata una presenza preziosa per blindare l'area della San Marino Academy che, attaccando a pieno organico, è riuscita a pareggiare i conti al 62' e poi, in pieno recupero, a completare l'opera con il gol che è valso il successo.

Nel prossimo turno di Coppa Italia il San Marino sarà fermo per il riposo, poi dovrà vedersela con la Fiorentina. Domenica prossima sarà invece la volta del campionato. La neopromossa formazione sanmarinese, dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate - in cui ha incontrato tre formazioni di livello come Empoli, Milan e Juventus - dovrà vedersela con la Florentia San Gimignano per provare a conquistare i suoi primi punti.

Melissa Nozzi, dopo un positivo avvio stagionale che l'ha vista scendere in campo da titolare contro Milan e Juventus, e questo gol che le ha dato una ulteriore carica, è pronta a dare il suo contributo alla squadra che, oggi, ha potuto far festa nella trasferta lombarda.

Riozzese Como - San Marino Academy 3-4

(2’ e 12’ Rognoni, 43’ Ferrario, 50’ Nozzi, 55’ aut. Rizzon, 62’ Chandarana, 90+4’ Barbieri)

RIOZZESE COMO - Bettineschi; Segalini (dal 65’ Cavicchia), Franco, Rizzon, Vergani; Vivirito, Fusar Poli, Cascarano; Ferrario (dall’87’ Roventi), Pellegrinelli (dal 65’ Cama), Rognoni. A disposizione: Russo, Dubini, Agosta, Badiali. Allenatore: Pablo Sebastian Wergifker

SAN MARINO ACADEMY - Salvi; Montalti (dal 79’ Labate), Venturini, Sampson (dal 46’ Nozzi), Piazza; Chandarana, Brambilla, Cecchini (dal 46’ Rigaglia); Menin (dal 46’ Baldini), Di Luzio, Vecchione (dal 46’ Barbieri). A disposizione: Ciccioli, Micciarelli, Rossi, Costantini. Allenatore: Alain Conte

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo - Assistenti: Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara e Damiano Caldarola di Asti

Ammoniti: Cascarano, Baldini, Ferrario, Nozzi

tabellino Ufficio Stampa FSGC