Il gruppo Terrre del Sud presenta "Streghe, pandafeche, mazzemarelle e altre storie"

Il gruppo Terre del Sud presenterà martedì 29 settembre, ore 19, alla Nuova Libreria in piazza Barbacani, il suo nuovo lavoro discografico. È un nuovo tassello che si aggiunge al progetto "Dalla Majella ai trabocchi", presentato nel 2017.

Il quinto disco dei Terre del Sud, "Streghe, pandafeche, mazzemarelle e altre storie" è formato da 12 brani inediti, uno tradizionale e una filastrocca, per esplorare il mondo dei riti, delle credenze e dei miti popolari che hanno segnato la vita di generazioni di abruzzesi (e non solo) e che esistono ancora oggi, anche se in forme per lo più folclori che, per raccontare frammenti di storia, importanti ma poco conosciuti, della nostra terra.

I ritmi e le melodie di matrice popolare,con contaminazioni dettate dalle esperienze musicali dei musicisti si fondono con i testi assecondandone la leggerezza, l’impegno, il contenuto storico e culturale.

I musicisti:

Martina Spadano - Voce, castagnette

Mimmo Spadano - Voce, chitarra acustica, chitarra battente

Peppe Tetiviola - Flauto traverso, fiati etnici, cori

Stefano Andretta - Mandolino, basso acustico, chitarra, cori

Tino Santoro - Voce, Tamburi a cornice, percussioni

Vincenzo De Ritis - Fisarmonica, Cori

Ospite della serata:

Fabrizio Fabiano - Violoncello