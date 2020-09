Europeo under 22 di beach volley, 9Â° posto per Claudia Scampoli e Chiara They

Si è fermato agli ottavi il cammino di Claudia Scampoli e Chiara They negli Europei under 22. A Izmir, in Turchia, le due azzurre hanno chiuso al 9° posto la competizione continentale cedendo al tie-break (21-15/19-21/12-15), dopo aver vinto il primo parziale.

Il torneo della vastese e della parmense era iniziato nel migliore dei modi, con due successi per 2-0 nella pool F con le spagnole Vergara e Luana e con la coppia lituana Grudzinskaite-Grudzinskaite. Una doppia affermazione che aveva evitato loro di passare per i sedicesimi approdando direttamente agli ottavi dove, però, sono state battute in rimonta.

Con questo appuntamento europeo si chiude per Claudia Scampoli una stagione che, seppur con le tante complicazioni dovute al lockdown e alla revisione dei calendari, è stata positiva con l'argento nel campionato italiano e la vittoria nella tappa del World Tour di Vilnius. Lo sguardo è già proiettato sulla prossima stagione in cui continuare il suo importante percorso di crescita.