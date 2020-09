Casalbordino e Bacigalupo Vasto Marina cadono in casa, pari esterno per la Virtus Cupello

Bacigalupo Vasto Marina - L'Aquila 0-1

Arriva nella ripresa il gol che condanna la Bacigalupo Vasto Marina alla sconfitta nella sfida giocata all'Aragona contro L'Aquila. Decide il gol messo a segno da Maisto al 9' del secondo tempo con gli aquilani che volano al comando della classifica di Eccellenza, con due successi di fila, e la squadra di mister Cesario che resta ancora ferma al palo. Mercoledì il Vasto Marina tornerà in campo per la Coppa, poi sabato anticipo contro il Chieti.

Casabordino - Il Delfino Flacco Porto 1-2

Sconfitta di rigore per il Casalbordino che, sul sintetico di Scerni, viene rimontato dal Delfino Flacco Porto. Ad andare in vantaggio, ad inizio ripresa, sono i padroni di casa con Pifano. Negli ultimi minuti gli ospiti ribaltano la situazione con due rigori, il secondo contestato dai casalesi, messi a segno da Petre. Anche i giallorossi torneranno in campo mercoledì, ospitando la Virtus Cupello per il ritorno di Coppa. Domenica si torna a giocare in campionato in casa dell'Acqua&Sapone.

Alba Adriatrica - Virtus Cupello 0-0

Pareggio senza gol per la Virtus Cupello che riesce a infilare il secondo risultato positivo di fila e sale a quota 4 in classifica. I rossoblu hanno provato a conquistare, in particolar modo nella ripresa, l'intera posta in palio senza però riuscire a finalizzare le occasioni da gol. Gol che serviranno mercoledì se la squadra di mister Carlucci vorrà ribaltare l'esito della sfida di andata con il Casalbordino e provare a conquistare la qualificazione al turno successivo.

La 2ª giornata

Nerostellati - Sambuceto 2-0

Acqua&Sapone - Penne 1-1

Alba Adriatrica - Virtus Cupello 0-0

Bacigalupo Vasto Marina - L'Aquila 0-1

Capistrello - Lanciano 2-2

Casabordino - Il Delfino Flacco Porto 1-2

Pontevomano - Chieti 1-6

Spoltore - Avezzano 2-2

Torrese - Nereto 0-4

Villa 2015 - RC Angolana 0-3

La classifica: 6 L'Aquila; 4 RC Angolana, Avezzano, Nerostellati, Capistrello, Il Delfino Flacco Porto, Acqua&Sapone, Virtus Cupello; 3 Chieti, Casalbordino, Nereto, Sambuceto; 2 Penne, Alba Adriatica; 1 Spoltore, Lanciano, Torrese; 0 Bacigalupo Vasto Marina, Villa 2015, Pontevomano.