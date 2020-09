Santulli (Movimento Vasto): "Sul nuovo ospedale si faccia un referendum"

Decidano i vastesi dove va fatto il nuovo ospedale. Lo chiede il Movimento Vasto che, tramite il suo addetto stampa, Maurizio Santulli, propone un referendum per stabilire l'ubicazione della struttura sanitaria che dovrà rottamare l'attuale nosocomio, il San Pio da Pietrelcina. A 21 anni dall'acquisto dei terreni di località Pozzitello, al confine con San Salvo, una parte del mondo politico locale e regionale ha messo in discussione quella scelta, così sono spuntate le alternative: l'ospedale di costa a Casalbordino, oppure quello Vasto-Lanciano in Val di Sangro.

Per Santulli, la parola va data ai cittadini perché "preso atto che questa annosa questione continua a dividere e lacerare la comunità cittadina, il Movimento Vasto propone di risolvere tale problematica nel modo più democratico possibile, dando cioè voce ai vastesi che, attraverso un referendum cittadino, potranno esprimere la propria volontà. La nostra idea di partecipazione politica abbraccia infatti il concetto di cittadinanza attiva ed una consultazione popolare eviterebbe ai vastesi di dover accettare decisioni prese dall'alto che poco hanno a che fare con le reali istanze della Citta del Vasto".