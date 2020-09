Per San Michele piazza Rossetti colorata con le mattonelle all’uncinetto

Non solo le luminarie. Quest'anno a Vasto sono le mattonelle all'uncinetto a colorare le feste patronali di San Michele Arcangelo, "il risultato della pazione di oltre 200 persone", si legge in una nota del Comune.

È un'iniziativa collettiva di privati cittadini e associazioni quali Avis e Anfass a portare allegria in piazza Rossetti nell'anno in cui il Covid-19 ha imposto festeggiamenti in tono minore.

"I fine - spiega l'amministrazione comunale - è quello di realizzare, in occasione del Natale, un albero all'uncinetto". Perché diventi realtà il comune ha messo "a disposizione le risorse dei propri uffici e il codice Iban comunale per le donazioni e per sostenere il costo dell'opera". Per dare alle tante persone che passeggeranno nel centro storico da questo weekend fino alla chiusura delle celebrazioni, "è stato deciso dall'amministrazione e da alcuni componenti del gruppo, rappresentati da Silvia Del Prete, di allestire questa colorata realizzazione in piazza Rossetti". Il sindaco, Francesco Menna, e l'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Carlo Della Penna, hanno incontrato i promotori e i rappresentanti di Vasto in centro e Vivere Vasto Marina, i consorzi dei commercianti della città antica e della riviera "al fine di realizzare questo meraviglioso progetto".