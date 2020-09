Il Futsal Vasto sconfitto ad Avezzano allâ€™esordio in campionato

Inizio di campionato in salita per il Futsal Vasto che torna da Avezzano senza punti in tasca dopo la sconfitta per 3-1 per mano dell'Orione. La giornata era iniziata bene per i biancorossi, passati in vantaggio con Di Bello in avvio di partita. Poi, dopo due disattenzioni difensive, è stata la squadra di casa a segnare e ribaltare il punteggio.

Nella ripresa Gaspari e compagni hanno cercato di raggiungere il pareggio, Di Pardo è stato bravo in diverse occasioni nel salvarel la sua porta ma, dall'altra parte, anche i marsicani sono riusciti a respingere gli attacchi. Allo scadere del match i padroni di casa hanno trovato anche la rete su calcio di punzione che ha chiuso i conti sul 3-1.

La squadra di mister Rossi tornerà in campo il 30 settembre alle 21 a Teramo, nella sfida di ritorno di Coppa Italia in cui difendere il gol di vantaggio dell'andata. Poi, sabato prossimo, appuntamento in casa al Palasalesiani contro la Dynamo Faras.

La 1ª giornata

Area L'Aquila - Atl. Silvi 0-2

Dynamo Faras - La Fenice 6-3

Es Chieti - Lisciani Teramo 4-1

Futsal Celano - Lions Bucchianico 3-0

Hatria Team - Futsal Lanciano 5-5

Minerva - Sulmona Futsal 3-7

Orione Avezzano - Futsal Vasto 3-1

Sport Center Celano - Città di Chieti 17.30