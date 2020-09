Due dispersi in mare, uno recuperato dai pescatori: Ã¨ in ipotermia. Ricerche in corso

Un pescatore e due marinai hanno salvato un uomo che rischiava di annegare a San Salvo Marina. Un altro bagnante è disperso.

L'uomo tratto in salvo è un autotrasportatore polacco di 39 anni. Era in stato di ipotermia, quando i marittimi lo hanno fatto salire su uno dei due gommoni e portato a riva per affidarlo a medici e infermieri. In corso le ricerche del suo connazionale.

In base alle prime informazioni, i due, camionisti che avevano svolto operazioni di carico alla Pilkington di San Salvo, si trovavano in acqua quando sono finiti in balia delle correnti che si formano nelle vicinanze della scogliera frangiflutti del porticciolo turistico.

Provvidenziale l'intervento di un pescatore e due marinai: Giuseppe Melluso, Alessio Cerase e Vincenzo Del Casale. Quando hanno visto le persone che annaspavano, sono subito usciti con le loro piccole imbarcazioni.

I soccorritori stanno cercando di rintracciare anche il secondo bagnante. Sul posto il 118 con ambulanza ed elicottero, la guardia costiera con motovedetta, i carabinieri e la polizia locale. Il trentanovenne è stato portato in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

In quel tratto a ridosso del molo spesso si creano correnti sottomarine che mettono in difficoltà chi va a farsi il bagno.

In aggiornamento