Ripreso a San Salvo il servizio "Nonno vigile"

Da ieri, in concomitanza con la riapertura delle scuole, a San Salvo è ripreso il servizio del "Nonno Vigile". Tutti i plessi saranno coperti dalla presenza di 18 "nonni vigile" grazie alla disponibilità delle associazioni Anteas, Associazione nazionale Carabinieri e dalla Protezione civile Fir Cb San Vitale.

"Un servizio che abbiamo attivato da diversi anni e che vede il gradimento dei bambini e delle famiglie. Nonni vigile che con gioia si sono messi a disposizione per vigilare sulla sicurezza dei nostri bambini all’ingresso e all’uscita dalla scuola" ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca che ieri ha incontrato in Comune tutti i volontari delle tre associazioni per un saluto di buon lavoro. "Se si parla di sicurezza – ha aggiunto – questo è un servizio indispensabile per la città e li ho voluti salutare e ringraziare uno ad uno e le loro famiglie che permettono di assentarsi ogni giorno per garantire la presenza davanti alle scuole".

I nonni vigile abbigliati di tutto punto non hanno nascosto la loro emozione per il ritorno in classe dei piccoli alunni, in particolare chi ha esordito in questo nuovo servizio che prevede anche l’impegno di una nonna vigile.