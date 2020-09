Menna: "Nessun dissesto finanziario, solo un accantonamento deciso dalla Corte costituzionale"

"Come sempre l'opposizone si dimostra una grande produttrice di bufale, oltre che esperta seriale di atti di terrorismo cittadino". Francesco Menna replica a muso duro al centrodestra, che lo accusa di aver portato il Comune di Vasto sull'orlo del dissesto [LEGGI]. "La situazione finanziaria", ribatte il sindaco, "non è assolutamente critica. Conti in positivo nonostante la grande crisi finanziaria degli ultimi anni che ha colpito tutti i Comuni. Basta vedere quello che sta accadendo ai Comuni di Pescara, Benevento, Formia, Chieti, Torino, Milano, tanto per citarne alcuni".

Menna respinge le accuse e precisa "che non è stato chiesto alcun mutuo quindicennale e quello che qualcuno chiama buco o profondo rosso è un accantonamento prudenziale che va fatto all'interno del bilancio. Infatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 4 del 2020, rintracciabile su Internet, si determina un maggior accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di circa 16 milioni di euro. La divergenza con il collegio dei revisori è riferita al piano di rientro che riguarda - afferma il sindaco - un'agevolazione finanziaria favorevole alla comunità vastese a cui l'amministrazione intende accedere e che non è condivisa per ragioni tecniche. In questi anni è bene ricordare che sono stati azzerati conti antichi con il Civeta, con la Pulchra e con il tesoriere per diversi milioni di euro".