La Vasto Basket riparte per la nuova stagione: inizia il Di Salvatore-bis

È iniziata ufficialmente la seconda avventura di Sandro Di Salvatore alla guida della Vasto Basket. Se le formazioni del settore giovanile della società biancorossa hanno già ripreso da giorni ad allenarsi al PalaBCC, la prima squadra, che militerà ancora nel campionato di serie C gold, si è ritrovata ieri sera al palazzetto di via dei Conti Ricci per un breve incontro con la società e per la prima seduta di allenamento guidata dal preparatore Vincenzo Dipierro e dal tecnico che torna a Vasto dopo 5 anni. A tenere a battesimo la nuova stagione, "molto strana ma speriamo altrettanto entusiasmante", è stato il presidente Giancarlo Spadaccini. Nelle sue parole rivolte al gruppo dei giocatori c'è l'emozione per la ripartenza dopo lo stop di febbraio e la grande precauzione nel chiedere ai suoi atleti di osservare tutte quelle norme fondamentali per non incappare in problematiche legate al Covid. Parole poi rafforzate dal vicepresidente Pierpaolo Andreoni e dal medico sociale Antonio Spadaccini.

La Vasto Basket riparte con tanto entusiasmo e con un gruppo allestito dal direttore sportivo Luigi Cicchini che dirà certamente la sua in stagione. Il ritorno a Vasto di coach Di Salvatore "è il segno che quando ci si trova bene insieme - ha spiegato Cicchini - prima o poi si torna a vivere nuove esperienze". Il tecnico brindisino non ha nascosto la sua emozione. "Quando ho rimesso piede su questo parquet ho ripercorso tutte le emozioni vissute nella precedente esperienza a Vasto". Di questioni tecniche è ancora presto parlare, vista la grande incertezza che aleggia sul mondo dello sport. Intanto c'è un serrato programma di allenamenti che vedrà i biancorossi iniziare a riprendere confidenza con il basket giocato già il 3 ottobre, con l'amichevole con il Lanciano, primo di una serie di test in vista dell'esordio stagionale in campionato di metà novembre.

Confermatissimo capitan Luca Di Tizio, da dieci anni a Vasto, che inizia la sua undicesima stagione sportiva in canotta biancorossa. A lui il compito di sostenere i suoi compagni ed essere il collante nella costruzione del nuovo gruppo formato da giovani vastesi e nuovi arrivati.