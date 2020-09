Feste di San Michele in tono minore: "Norme anti-Covid non ci consentono di fare grandi eventi"

Feste di San Michele in tono minore al tempo del Covid-19. Niente concerti, se non piccoli spettacoli musicali nelle piazze del centro storico, né la partecipazione del pubblico alla tradizionale processione che ha sempre concluso i festeggiamenti religiosi in onore del patrono di Vasto.

"Accogliendo le indicazioni del Commissariato di Pubblica Sicurezza, il Comune di Vasto per quest’anno particolare non prevede i fuochi pirotecnici e spettacoli per evitare assembramenti", comunica il municipio.

“Esprimo il mio profondo rammarico per l’occasione mancata di poter dare, con questa manifestazione, un segnale di ripresa alla normalità delle nostre tradizioni, così modificate dall’emergenza epidemiologica di questi mesi", dice il sindaco, Francesco Menna.

Confermate le messe solenni, presiedute dall'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte, nella chiesa di Santa Maria Maggiore il 29 settembre alle 11 e il 30 alle 18. Invece "le limitazioni imposte dalla normativa anti-covid non ci autorizzano a fare tutto ciò che avevamo in programma", afferma l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna. "Sono previsti appuntamenti con musica dal vivo, dal 25 al 30 settembre in Piazza Pudente, Piazza Marconi, Piazza del Tomolo, Piazza Barbacani, Piazza San Pietro e Corso Nuova Italia. Inoltre, in calendario sono previste diverse iniziative, come quella dell’A.N.M.I e l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri, il raduno di veicoli storici, la presentazione del libro di Rosa Francesca Capozza, il Premio San Michele e rappresentazioni teatrali. Non mancherà la banda il cui Concerto è si terrà nel cortile di Palazzo d’Avalos alle ore 19:00 del 29 e 30 settembre".