Entusiasmo Futsal Vasto: "Felici di ripartire. Anche questâ€™anno presenti in tutti i campionati"

C'è grande entusiasmo in casa Futsal Vasto per la nuova stagione appena iniziata. I lunghi mesi di stop dell'attività agonistica si sono fatti sentire e quindi, dai bambini della scuola calcio ai giocatori della prima squadra, tutti hanno voglia di stare in campo per allenarsi e iniziare a confrontarsi in sfide ufficiali. La società biancorossa si è ritrovata con tanti suoi tesserati in piazza San Pietro, grazie all'ospitalità di Aux files du Chevalier di Enzo Ronzitti, per dare il via ufficiale ad una stagione 2020/2021 in realtà già iniziata per tutte le sue formazioni.

Compatto il direttivo guidato dal presidente Domenico Giacomucci con Michael Rossi, Marco Mileno, Giampaolo Porfirio, Salvatore Trapani, Giovanni Cicchini e Giuseppe Ritucci. "Siamo ripartiti per questa nuova stagione che presenta inevitabilmente delle difficoltà ma che vogliamo superare con grande entusiasmo - commenta Giacomucci -. Siamo felici di aver rivisto i nostri ragazzi in campo, è bello tornare a giocare. Dobbiamo dire un grande grazie ai nostri sponsor che, anche dopo mesi difficili come quelli che hanno attraversato, ci stanno dando il loro fondamentale sostegno".

Anche in questa stagione il Futsal Vasto sarà presente ai nastri di partenza di tutti i campionati organizzati dalla Figc, serie C1, under 19, under 17 e under 15, oltre a quelli delle categorie più giovani, confermandosi come società lungimirante nel costruire un percorso "innanzitutto di formazione umana e, in secondo luogo, sporiva", come ha sottolineato Giampaolo Porfirio.

Il direttore sportivo Giuseppe Bozzelli ha fatto il punto sull'allestimento della prima squadra, che ha avuto conferme e qualche rientro, ha promosso in pianta stabile in organico i ragazzi più giovani che già l'anno scorso avevano dato il loro controbuto e, da qualche giorno, ha visto l'ingresso di Nico Cinalli nello staff tecnico. Capitan Gaspari e compagni hanno già esordito, vincendo, nella gara di andata di Coppa Italia. Sabato la prima di campionato ad Avezzano. "Sembra quasi che il destino abbia voluto riallacciare i fili con la passata stagione - ha spiegato mister Michael Rossi -. Ci siamo fermati quando dovevamo giocare con l'Avezzano, ora ripartiamo da lì. Sarà una stagione lunga e con tante incognite, punteremo ad una tranquilla permanenza nella categoria per consolidare il progetto intrapreso ormai da anni".