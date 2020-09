A Scrittori in piazza "Giorni di ordinaria follia" con la criminologa Rosa Francesca Capozza

Primo appuntamento autunnale a Vasto con "Scrittori in Piazza". Lunedì 28 settembre alle 19.00, Rosa Francesca Capozza, presentata da Emanuela Petroro, parlerà del suo libro "Giorni di ordinaria follia. Quando la cronaca è nera".

Ventuno storie di cronaca nera, realmente accadute e raccontate dalla voce della criminologa Francesca Capozza. Un libro scritto con lo scopo di entrare all'interno delle storie per comprendere a pieno il perché, il significato e le

sfaccettature di un determinato crimine.

Cosa si cela realmente dietro omicidi e suicidi? Cosa accade a livello psicologico in una persona che compie determinati atti? Quali sono le conseguenze che ne derivano? Questo e altro nelle pagine del libro "Giorni di ordinaria follia - Quando la cronaca è nera".

Rosa Francesca Capozza è psicologa, psicoterapeuta e criminologa. Perito, CTU per il Tribunale di Isernia e ausiliario di polizia giudiziaria per l’audizione di minori, la Capozza lavora come funzionario giuridico pedagogico presso il Carcere di Isernia e collabora per docenze ed incontri formativi in materia di prevenzione e fronteggiamento del crimine e rieducazione trattamentale degli autori di reato. Autrice di numerosi articoli di Criminologia e Psicologia, nonché di interviste tele giornalistiche locali, è socia della Società Italiana di Criminologia.