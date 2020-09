22enne guineano picchiato brutalmente da piÃ¹ persone nella villa di San Salvo

Un ragazzo di 22 anni di nazionalità guineana è stato brutalmente picchiato da almeno 5-6 persone all'interno della villa comunale di San Salvo. L'episodio è accaduto poco prima delle 18.30.

Da quanto si apprende, il giovane è stato malmenato da un gruppo di persone (almeno 5-6 secondo chi ha assistito alla scena) che poi si è accanito sullo scooter dello stesso danneggiandolo; l'episodio è accaduto nella parte posteriore della villa, non lontano dalla comunità per minori. Il ragazzo ha riportato vistose ferite al volto e in altre parti del corpo. Stava tornando verso il proprio motociclo, dopo il pestaggio, quando si è accasciato.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di San Salvo allertati da alcuni testimoni, i carabinieri e l'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al giovane che non ha mai perso conoscenza.

Ignote per ora le ragioni della violenta aggressione. Il ferito è stato trasportato all'ospedale "San Pio" di Vasto; ha riferito di essere stato anche derubato, il suo borsello è stato ritrovato non distante dal luogo del fatto. Sembra siano pochi ad aver visto quanto accaduto.

A testimonianza di quanto accaduto, a terra, restano la giacca della tuta e il cappellino del giovane sporchi di sangue.