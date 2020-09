Coronavirus: nuovi casi a San Salvo (38enne) e a Cupello. "Siamo chiamati a prova di maturitÃ "

Un 38enne di San Salvo è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo al sindaco Tiziana Magnacca è stato il dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti nelle scorse ore. In città salgono a 8 i cittadini positivi e a 16 le quarantene.

"La nuova positività di un 38enne – dice Magnacca – è la dimostrazione che dobbiamo abituarci a convivere ancora per tanto tempo con il Covid-19. Non possiamo abbassare la guardia, ancor di più da oggi con l’apertura delle scuole. Invito i cittadini di San Salvo a osservare le distanze minime tra le persone e a utilizzare la mascherina. Tutti dobbiamo dare un’ulteriore prova di maturità nella consapevolezza che la battaglia contro l’epidemia pandemica non è stata sconfitta".

A Cupello, dove ieri c'è stato l'ultimo saluto ad Antonio Piccirilli, salgono a 4 i casi. L'ultimo positivo è stato comunicato oggi dalla Asl al sindaco Graziana Di Florio; la persona sta bene ed è in isolamento. 6 le persone in quarantena.

"Mi corre l'obbligo – dice Di Florio – oltre che a raccomandare le buone pratiche per il contenimento del virus, di ricordarvi che il sindaco, apprese le positività, garantisce privacy e tutela di chiunque. Ricordo che la comunicazione delle positività e delle quarantene, mi vengono fornite dagli uffici preposti i quali ricostruiscono i contatti e decidono di sottoporre a tampone le persone che hanno avuto stretto contatto, secondo protocolli precisi e puntuali dettati da direttive nazionali e regionali.

Ho deciso, insieme agli uffici comunali, di pubblicare una griglia informativa, come altri Comuni, per comunicare le positività.

Nei giorni scorsi ho evitato di scrivere qualsiasi cosa sull'argomento per difendere e proteggere quanti e tanti hanno subito non solo il dolore della malattia, ma anche inutili e sterili pettegolezzi, e se l'ho fatto è stato in forza di quella protezione che ritengo debba essere posta in essere per ogni cittadino".