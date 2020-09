A Vasto câ€™Ã¨ il CoffÃ¨e Shop Dos Santos: capsule, cialde e tanti altri prodotti gustosi

È arrivato anche a Vasto il Coffèe Shop Dos Santos. Dopo gli ottimi riscontri ottenuti nel punto vendita in via Grasceta a San Salvo, il negozio dedicato al mondo del caffè raddoppia i suoi spazi con la nuova sede in via Circonvallazione Histoniense 8B.

“Da noi si può trovare davvero tutto ciò che riguarda il mondo del caffè - spiega Paride De Santis, titolare del negozio che gestisce insieme a sua moglie Angelica -. Abbiamo sin da subito scelto di avere un negozio con ampi spazi per offrire ai nostri clienti un’ampia scelta di prodotti. Puntiamo tutto sulla qualità dei prodotti ma con costi contenuti, gli stessi che si possono trovare su internet ma con la comodità di venire nel punto vendita e fare la propria scelta”.

Da Dos Santos c’è un’ampia selezione di cialde e capsule con diverse miscele di caffè compatibili con tutte le macchine. “Tra le più vendute ci sono quelle con il nostro marchio, buone e convenienti. E poi abbiamo scelto i prodotti dei migliori marchi in commercio”. Ma da Dos Santos non c’è solo caffè. “La nostra offerta è vasta, con tante tipologie di bevande gustose e sfiziose da provare”. Non manca una selezione di caffè in grani e macinato. E poi tisane - sia per macchine automatiche che i classici filtri - caramelle, cioccolatini e tanti altri prodotti golosi.

Caffe Dos Santos premia i suoi clienti con due modalità. Per gli ordini di importanti quantità di capsule e cialde è prevista uno sconto extra sui prezzi già convenienti. Per chi acquista quantità più piccole è attiva una raccolta punti che, ad ogni 100 euro spesi, darà diritto a degli omaggi.

Da Dos Santos si possono anche acquistare macchine del caffè di diversi marchi e confezioni regalo per fare un dono originale e gustoso. È possibile fare i propri ordini telefonicamente e poi passare in negozio per ritirare velocemente i propri acquisti, oppure acquistare direttamente i prodotti dal sito internet di Dos Santos.

Coffe Shop Dos Santos

Via Circonvallazione Histoniense 8B - Vasto

Dal lunedì al sabato 9-13 e 16.30-20

telefono 3478388139

sito www.caffedossantos.it

pagina facebook - CLICCA QUI

informazione pubblicitaria